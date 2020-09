Le porte-parole de la FINUL Andrea Tenenti a indiqué qu’un navire de la composante maritime de la force internationale a intercepté un boat people en dehors des eaux territoriales libanaises. À son bord 37 personnes dont une serait décédée.

Aucune information complémentaire n’est pour l’heure disponible quant au port de départ de ce navire ou encore concernant les personnes à son bord.

Pour l’heure, le navire de la FINUL serait en route pour le port de Beyrouth avec à son bord, les rescapés, précise Andrea Tenenti.

Cette information intervient alors que plusieurs boat people au départ de Tripoli ont réussi à accoster avec à leur bord essentiellement des réfugiés syriens mais également des ressortissants libanais qui comptaient ainsi fuir la crise économique que traverse le pays des cèdres, il y a 2 semaines à Chypre.

