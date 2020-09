Quatre militaires ont été tués dans la localité de Jabal al Badawi, au Nord du Liban dans la nuit de dimanche à lundi, lors d’une opération anti-terroriste.

L’opération visait une cellule de Daesh, déjà impliquée, au mois d’août dans l’incident de Kaftoun dans le Koura, provoquant la mort de 2 policiers municipaux de la localité ainsi que du fils du maire du village.

Lors de l’intervention, les terroristes ont jeté des grenades en direction d’une unité des services de renseignement de l’Armée Libanaise.

Plusieurs soldats ont également été gravement blessés.

Le chef de la cellule terroriste, Khaled al Tallawi a également été tué lors de l’opération qui se poursuit jusqu’à cette heure en vue d’appréhender les membres restants de la cellule terroriste.

Par ailleurs, deux personnes appartenant à la cellule terroriste seraient encore activement recherchés au Nord du Liban. Pour l’heure, les recherches se focalisent au niveau de la localité d’Ashash en direction de Kfar Habou et de Rachine. Ils appartiendraient à la même cellule de Daesh qui aurait tué 4 miliaires libanais ce matin.

