La procureur du Mont Liban, qui avait ouvert plusieurs dossiers dernièrement à l’encontre d’un ancien premier ministre Nagib Mikati ou encore au député du courant du futur Hadi Hobeiche dont une proche serait impliquée dans le scandale des paramètres, a indiqué qu’elle remettra sa démission au Président de la République pour protester contre une série de nominations judiciaires approuvées par le Conseil supérieur de la magistrature où elle se voit être rétrogradée comme conseillère à la cour de cassation.

La juge avait déjà fait l’objet de mesures disciplinaires à son encontre après avoir mis en examen Najib Mikati.

Après ces représailles, je mettrai ma démission avec le comportement de son excellence le président de la République et je l’annonce lors d’une conférence de presse pour expliquer tout Si c’est le critère du conseil de la magistrature est la vengeance contre le juge qui a combattu la corruption, félicitations pour ces nominations.

Après toutes les souffrances et la lutte, je pense que le peuple libanais a raison de se lever et de dire:« Arrêtez, assez de moqueries

Cette information intervient alors que le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé jeudi qu’il avait remis à la ministre de la Justice Marie-Claude Najm une liste concernant les nouvelles nominations aux postes judiciaires. Cette liste a été cependant être approuvée selon une procédure qui a lieu tous les 2 à 3 ans par la Ministre de la justice, de la défense, des finances puis par le Premier Ministre et enfin le Président de la République, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’Information (ANI).