En janvier 2024, le Liban a connu une baisse significative de l’activité de construction, avec une diminution de 19,1% des permis de construire par rapport à janvier 2023, selon les données de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth (OEAB). Cette baisse marque un ralentissement notable de l’activité, les permis délivrés ayant atteint le volume le plus bas depuis juin 2023, avec seulement 345,074 mètres carrés approuvés contre 426,784 mètres carrés l’année précédente.

L’analyse régionale montre que le Mont Liban a été le plus actif, comptant pour 33,5% de l’activité totale avec 115,461 m² de permis délivrés. Il est suivi par les régions de la Bekaa et du Sud-Liban, représentant respectivement 28,8% (99,400 m²) et 18,8% (64,895 m²). La région de la Nabatiyeh se place en quatrième position avec 14,3% (49,205 m²), tandis que la contribution de Beyrouth est relativement modeste avec 2,8% (9,584 m²). Le Nord-Liban ferme la marche avec seulement 1,9% (6,529 m²) de l’activité totale.

Ces chiffres sont particulièrement préoccupants car les permis de construire sont un indicateur avancé de l’activité économique dans le secteur de la construction et un reflet des attentes du marché immobilier. La récession observée indique une baisse de l’offre future de biens immobiliers en 2023, un phénomène exacerbé par la dollarisation du marché qui influe sur la capacité d’investissement et les prix de l’immobilier.

La crise du secteur immobilier au Liban, depuis une décennie, est étroitement liée à la situation économique, politique, et financière globale du pays. Voici un aperçu de l’évolution de cette crise sur les dix dernières années :

Avant 2019 : Une période de prospérité relative

Jusqu’à 2011 : Le Liban connaissait une période de croissance dans le secteur immobilier, alimentée par les investissements de la diaspora libanaise et l’intérêt des investisseurs étrangers, notamment du Golfe.

: Le Liban connaissait une période de croissance dans le secteur immobilier, alimentée par les investissements de la diaspora libanaise et l’intérêt des investisseurs étrangers, notamment du Golfe. 2011-2018 : Malgré les défis politiques et sécuritaires, le marché immobilier restait relativement stable, avec une demande constante pour des propriétés de luxe ainsi que pour des logements plus abordables.

2019 : Le début de la crise économique

Octobre 2019 : Le Liban entre dans une crise économique profonde, marquée par des manifestations massives contre la corruption et la mauvaise gestion économique. La livre libanaise commence à se déprécier rapidement.

: Le Liban entre dans une crise économique profonde, marquée par des manifestations massives contre la corruption et la mauvaise gestion économique. La livre libanaise commence à se déprécier rapidement. Impact sur l’immobilier : La confiance dans le secteur bancaire s’érode, ce qui affecte négativement le secteur immobilier. La demande chute, les prix des propriétés commencent à baisser, et les transactions se raréfient.

2020-2021 : Aggravation de la crise

Pandémie de COVID-19 : La pandémie aggrave la crise économique. Les restrictions sanitaires impactent davantage le marché immobilier.

: La pandémie aggrave la crise économique. Les restrictions sanitaires impactent davantage le marché immobilier. Explosion du port de Beyrouth en août 2020 : Cet événement tragique a un impact négatif sur le marché immobilier de la capitale, déjà en difficulté.

: Cet événement tragique a un impact négatif sur le marché immobilier de la capitale, déjà en difficulté. Dévaluation monétaire : La livre libanaise perd plus de 90% de sa valeur par rapport au dollar, entraînant une inflation galopante et rendant les prêts immobiliers en devises étrangères insoutenables pour de nombreux emprunteurs.

2022-2023 : Une crise persistante

Continuation de la crise économique : La crise économique persiste avec peu de signes de reprise. Le secteur immobilier reste en crise, avec une offre excédentaire, en particulier pour les propriétés de luxe.

: La crise économique persiste avec peu de signes de reprise. Le secteur immobilier reste en crise, avec une offre excédentaire, en particulier pour les propriétés de luxe. Changement dans la demande : Une tendance à la recherche de biens immobiliers comme refuge contre l’inflation se développe parmi ceux qui ont accès à des devises étrangères. Cela crée un marché à deux vitesses, avec des prix en devise étrangère qui augmentent, tandis que la valeur en livre libanaise des propriétés continue de chuter.

5. Perspectives d’avenir

La reprise du secteur immobilier au Liban dépendra de la stabilisation économique du pays, de la mise en œuvre de réformes structurelles et de la restauration de la confiance dans les institutions financières. Sans ces changements, la reprise du marché immobilier reste incertaine.

Cette évolution montre comment le secteur immobilier au Liban est fortement influencé par la situation économique et politique du pays. Les perspectives d’avenir sont directement liées à la capacité du Liban à surmonter ses défis économiques et politiques actuels.