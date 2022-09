Le syndicat des employés de banque s’est réuni aujourd’hui pour une nouvelle fois dénoncer les atteintes selon eux faites au secteur bancaire. Pour rappel, des déposants en colère ont réussi à libérer une partie de leurs fonds gelés unilatéralement depuis l’instauration d’un contrôle informel des capitaux, il y a 2 semaines, via l’usage d’armes factices lors de prises d’otage. Ce mouvement fort médiatisé notamment à l’étranger intervenait après 3 ans de gels des capitaux alors que certains établissements bancaires refusaient de verser les sommes nécessaires notamment à soigner des personnes souffrant de maladies chroniques voire de cancers.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, “les collègues ont été exposés dans les agences bancaires qui ont été témoins d’atteintes à la sécurité est inacceptable et ne peut se répéter quelles qu’en soient les raisons ou les motifs”. Ils ont aussi accusé l’état et notamment le gouvernement et le parlement d’être responsable de la situation, appelant “à accélérer l’adoption de lois réglementant les relations entre les banques et leurs clients pendant cette crise financière bancaire et restituant les dépôts à leurs propriétaires”.

Aussi ils appellent à une journée d’action le 12 octobre prochain, journée qui serait placée sous le slogan “La sûreté et la sécurité des banquiers est une ligne rouge”.

Ils appellent l’état à poursuivre les personnes qui menaceraient au recours à la force sur les réseaux sociaux et les autorités à “prendre la décision appropriée en réponse à toute opération menaçant la sécurité des collègues sur leur lieu de travail.”