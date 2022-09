Quel impact a le changement de parité officiel à 15 000 LL/USD au lieu de 1507 LL/USD

Publicité

Cette annonce était également attendue après le vote du parlement qui instaurait une parité – sans qu’on sache par quelle méthode scientifique elle a été calculée justement de 15 000 LL/USD.

Cependant aussi, ce taux de parité semble amener à réitérer l’erreur commise en 1997 d’un PEG ou ancrage de la livre libanaise face au dollar, à moitié de sa valeur réelle à l’époque, amenant à ce que le Liban, un pays souffrant d’un déficit chronique de la balance commerciale, dilapide ses devises étrangères et vive au-delà de ses moyens. On ignore ainsi comment cette parité qui semble être la moitié de la parité au marché noir sera financée d’autant plus que contrairement à 1997, les moyens de financer celle-ci manque en raison des pertes du secteur bancaire à l’heure actuelle.

Pourtant cette mesure était attendue après que le parlement ait entériné un budget de 15 000 LL/USD avec comme mesure phare la multiplication par 3 des salaires, synonyme d’inflation et surtout de recours à la planche à billet faute d’un financement correct, à hauteur, des déficits publics. Cette division par 10 du taux de parité semble ainsi amener à admettre aussi la dévaluation des salaires des fonctionnaires, chose qui était catégoriquement refusée jusqu’à présent par les pôles au pouvoir.

Il semblerait en tout cas que le gouvernement libanais persiste à prendre des décisions sans coordination avec le FMI et cela alors que les banques contre-attaquaient avec le affidés politiques et médiatiques contre elle face à des exigences qui amenaient à un audit général des 14 premières banques du pays, ce qui aurait amené à la découverte officielle de nombreux crimes financiers commis à l'encontre des déposants. Pourtant, cette annonce intervient alors qu'une équipe du FMI était présente au Liban la semaine dernière. On ignore pour l'heure si celle-ci avait été informée d'une telle décision. La route pour remonter la pente sera d'autant plus longue que seule une coordination avec cette institution peut réduire la période de convalescence de l'économie libanaise.

Cette nouvelle parité de 15 000 LL/USD ne pourra parvenir à unifier les taux de change faute de réserves monétaires suffisantes pour permettre à la Banque du Liban d'intervenir. Il est donc à craindre que la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar se poursuive sans influx positif suffisant lié principalement à la conclusion d'un accord avec le FMI, point que les partis politiques et que les acteurs économiques refusent actuellement en raison des exigences de l'institution à mettre en place un contrôle formel des capitaux – le texte actuelle étant dénaturé -, à la levée du secret bancaire en vue des réformes fiscales ou encore à accepter simplement les pertes pourtant induites par un changement de parité officiel. La question d'un bras de fer entre gouvernement, Banque centrale et banque privée se pose effectivement aujourd'hui. Par ailleurs, toujours concernant la Banque du Liban, il semblerait que cette décision semble écarter sa plateforme électronique Sayrafa. Des questions se posent aussi sur sa capacité à maintenir ce taux de change alors qu'elle éprouve de plus en plus de difficultés à fournir les dollars nécessaires déjà à maintenir la parité de Sayrafa à un taux proche des 30 000 LL/USD en dépit de l'arrêt de nombreuses subventions. Seul un flottement de force à terme de la livre libanaise reste par conséquent d'actualité.

Si le ministre des finances annonce la dévaluation de la livre libanaise, cependant, il y a un conflit de compétence. Peut-être que ce dernier a oublié qu'il était ministre des finances et non plus directeur des opérations de la Banque du Liban. Seule la Banque du Liban est responsable des taux de change officiels. C'est à elle de faire l'annonce. Or, justement le gouverneur de la Banque du Liban a confirmé que la mise en place d'une nouvelle parité réclame du temps, sans en préciser la durée.

1- la dévaluation à 15 000 LL/USD sera nuisible sur plusieurs points mais induit nécessairement une chose fondamentale. On a perdu 3 ans. Le plan Diab prévoyait une dévaluation à 3 640 LL/USD, ce qui aurait sauvé bien des dépôts en livre libanaise au lieu que les banques et leurs affidés ne fassent perdre 3 ans à tergiverser. 2- on n'annonce pas une dévaluation dans quelques mois, on l'applique directement pour éviter les mouvements spéculatifs. 3- cette dévaluation se déroule à priori sans qu'un accord définitif avec le FMI ne soit conclu alors que jusqu'à présent les autorités libanaises prévoyaient la signature d'un accord préalable à l'unification des taux sur un taux officiel unique qui sera amené ensuite à flotter. Aucune mention aussi n'est faite du flottement de la livre libanaise. Aussi si Youssef Khalil prévoit l'entrée en vigueur de cette mesure, 1er novembre, Riad Salamé note par un message que “du temps est nécessaire”, ce qui amène à certaines questions… au niveau de la durée pour que cette mesure devienne effective.

