L’accord conclu avec le Liban réduit le risque de guerre avec le Hezbollah

Le risque de conflit avec le Hezbollah est moins probable, estime le premier ministre israélien Yair Lapid, qui note que le Liban et Israël avaient conclu un accord historique suite à une médiation américaine.

Cette déclaration a été faite à l’issue d’une réunion du gouvernement israélien qui a exprimé son approbation au texte signé, rendant possible l’exploration et l’exploitation des ressources en hydrocarbure qui se trouveraient au sein de la zone économique des 2 pays. Ces propos interviennent aussi alors que le premier ministre israélien fait face à d’importantes critiques et que des élections sont prévues le 1er novembre. Son principal adversaire, Benjamin Netanyahu a ainsi estimé qu’il ne pourrait ne pas appliquer l’accord conclu, indiquant que les ressources pétriolières pourraient également bénéficier au Hezbollah, ce que rejette Yair Lapid. Son ministre de La Défense Benny Gantz qui avait cependant multiplié les déclarations hostiles à l’égard de Beyrouth ces dernières semaines a également admis que le texte réduit l’influence de l’Iran sur le Liban et établi un nouvel équilibre de sécurité au niveau de l’espace maritime.

Côté israélien, on estime aussi que 17% des revenus du champ de Qana dont l’exploitation se fera côté libanais reviendra à Tel Aviv via des compensations versées par l’opérateur du consortium, Total et non sur les parts libanaises.

Reste encore à ce que le texte soit approuvé par la Knesset mais aussi par le parlement libanais.