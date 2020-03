L’exemple chypriote

Une situation similaire a eu lieu, pas très loin du Liban, à Chypre au début de la décennie et pourrait inspirer de qui pourrait advenir au Liban dans ce secteur.

Si les choses sont similaires, elles ne sont pas comparables, parce que Chypre, au moment de la crise en 2012 n’était endetté qu’à hauteur de 86% de son PIB quand le Liban est aujourd’hui endetté à plus de 166%. L’état libanais ne dispose donc pas des capacités financières que Chypre alors.

Cependant, c’est la suite du plan qui est intéressante. Ayant été amenée, tout comme le Liban à instaurer un contrôle des capitaux, l’île a pu bénéficier d’un programme de stabilisation européen et a, parallèlement, mis en oeuvre les mesures préconisées par le FMI. La recapitalisation du secteur bancaire chypriote avait été estimé à 50% du PIB à l’époque, pour 40% au Liban environ. Les dépôts ont été transférés à la Bank of Cyprus, première banque du pays pour en même temps condamner à la faillite la Laiki Bank, deuxième banque du Pays dont la majorité des actions étaient publiques.

Concernant la Bank of Cyprus, en dessous de 100 000 USD, les dépôts bancaires ont été sauvegardés, et au-delà, transformés à 47,5% en action de l’établissement, en d’autres termes, à un haircut.

L’une des problématiques sera de déterminer la valeur réelle de ces banques, sachant par exemple que la Société Générale France a totalement déprécié les actions qu’elle détenait au sein de la SGBL, considérant ainsi qu’elles ne valaient plus rien. Par ailleurs, ces mesures pourraient se voir être confrontées par les dirigeants actuels des établissements bancaires, qui même s’ils ont investi l’argent de leurs déposants dans des produits financiers défectueux, ne pourraient ne pas accepter de perdre le contrôle de banques qui est souvent, une affaire de famille.