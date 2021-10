L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et France Éducation international (FEI), ont mis en ligne le test de français APPRENDRE [email protected], développé dans le cadre d’ APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques ENseignantes et au Développement de REssources), un programme financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

Proposé sous la forme d’une application mobile, ce test est destiné aux enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire, ainsi qu’aux superviseurs pédagogiques, toutes disciplines confondues. APPRENDRE [email protected] s’appuie sur l’expérience internationale de FEI en matière de certifications reconnues officiellement, et a été développé sur le modèle du test de positionnement [email protected]

L’objectif de cette application est d’aider les enseignantes et les enseignants à situer leur niveau en langue française. Téléchargeable gratuitement sur smartphone (Android et Apple), APPRENDRE [email protected] propose à l’utilisateur un parcours d’entraînement individualisé. Les enseignants peuvent télécharger et utiliser directement l’application en modes « en ligne » et « hors connexion ». Elle leur permettra de mieux situer leur niveau de maitrise de la langue française, et d’identifier là où ils disposent de marges de progression.

APPRENDRE [email protected] est un outil de mesure simple et précis du niveau de compétence en langue française sur une à trois des activités langagières suivantes : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, ainsi que grammaire et lexique (maîtrise des structures de la langue). La graduation des compétences est basée sur l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

L’AUF et FEI ont choisi de s’appuyer sur une trentaine de rédacteurs issus des pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, de Madagascar et du Liban pour concevoir les questions posées et mener à bien ce projet.

Ceux-ci ont travaillé étroitement avec des experts de FEI. Cette modalité de travail a présenté l’avantage de :

Contextualiser au mieux la conception de ce test, au plus près des besoins des acteurs nationaux ;

Valoriser et accompagner la montée en compétences des experts locaux.

Un second service sera prochainement mis à la disposition des Ministères de l’éducation nationale des pays partenaires du programme APPRENDRE, sous la forme d’un test de positionnement en français. Il sera proposé à des formateurs et à des groupes d’enseignants, en ligne, sur tablette et sur ordinateur.

Pour plus d’information et pour télécharger l’application : https://apprendre.auf.org/test-de-positionnement-en-francais/

