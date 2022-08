Confrontés comme les autres services publics au manque de fond et un peu à l’image des soldats de l’Armée Libanaise qui bénéficient d’une aide alimentaire française ou encore qatariote, les pompiers de la ville de Beyrouth ont reçu des rations alimentaires de la part de l’Arabie saoudite.

Les services de pompiers de la capitale ont ainsi publié un communiqué, remerciant le royaume pour cette aide citant notamment le roi Salmane et l’ambassadeur saoudien au Liban, Walid Bukkari.

Cette information intervient alors que le salaire minimum atteint désormais moins de 20 USD en raison de la forte détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar suite à 3 ans de grave crise économique et financière. Plus de 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et un tiers de la population dans un état d’extrême pauvreté.

Ainsi, la parité de la livre libanaise a, à nouveau, chuté sur les marchés parallèles, franchissant le seuil symbolique des 33 000 LL/USD ce jeudi.