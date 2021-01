L’Association Nawraj, en coopération avec le Conseil des Libanais de France – COLIF, a distribué du lait pour nourrissons et des couches pour les personnes âgées dans des villages de l’est de Saïda et de Zahrani notamment Tambourit, Miyeh w Miyeh, Krayyeh et Ain el Delb.

