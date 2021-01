HUILE SUR TOILE 70 CM x 140 CM

Pandore, est pour la tradition grecque la première femme modelée par Héphaïstos. Dès sa création, tous les dieux lui firent don de diverses qualités ; c´est ce que signifie son nom pan dora ; qui a « tous les dons » ou qui est « le don de tous ». Elle avait en garde une jarre pleine de fléaux et de désastres qu´elle ne devait ouvrir sous aucun prétexte, mais sa curiosité fut plus forte ; elle l´ouvrit libérant tous les malheurs ; seul l´espoir resta au fond de la jarre !

Comparée à Eve, la première femme de la tradition biblique, comme l´indique l´inscription dans le tableau, « Eva Prima Pandora » est représentée ici sous les traits d´une femme voluptueuse et insouciante. Décentrée sur la moitié gauche de la toile, presque sculptée à la manière de la renaissance par la pose de ses bras, cette Eve contemporaine apparaît, étendue sur sa terrasse face au port quelques minutes après avoir ouvert la fameuse boite, annonçant, de ce fait, les lendemains apocalyptiques, symboles d´une nation dévastée, paralysée au désespoir !

Dès lors on y aperçoit, à travers les vitres, se dérouler, l´un après l´autre, tous les cataclysmes qui se sont abattus sur notre pays, jadis pays de cocagne, désormais, livré à lui-même ! Le Liban est, ainsi, contraint à faire face, à la fois, à la crise financière, monétaire, sanitaire résultant de la pandémie du Covid et à celle, aussi grave, résultant de l´explosion du port de Beyrouth !!!

En somme, un réel défi existentiel pour tout un peuple qui, en l´espace d´une année, aurait vécu une vraie descente aux enfers, d´où le titre du tableau, et se retrouve de facto au fond des abysses avec, pour seule issue, une lueur d´espoir « spes » au fond de cette boite de pandore !

Deux couleurs froides prédominent : le blanc, de l´écume, et le vert-gris du flot, accentuent d´un cran le drame qui se joue dans ce tableau dont la composition accumule contrastes et oppositions ;1) La sérénité statique de Pandore dans son paisible appartement face au vacarme dynamique de tout ce qui se déroule à l´extérieur ! 2) La verticalité des châssis des fenêtres qui entrecoupent les deux diagonales parallèles, que forment les billets de dollars, au centre, et le fléau de droite, créant ainsi un parfait équilibre et confère, au tableau, un sentiment d´harmonie !

Enfin, l´horloge submergée par le flot nous rappelle brutalement l´omniprésence de la mort laquelle nous accompagne lors des moments d´abandon. Le crâne, rejeté par l´écume, en est témoin, avec cette légende : « Vanitas vanitatum,et omnia vanitas ». Ce thème du temps est souligné plus en avant par le garçon, en haut à droite, qui souffle des bulles et fait référence au concept d´ « homo bulla » symbolisant le caractère éphémère de la vie.

REM est l´un de ces rares artistes pour lesquels l´aspect intellectuel de la réalisation artistique est aussi ardu, intransigeant et exigeant sur le plan mental que l’acte de peindre lui-même. Comme d´autres conceptualistes exceptionnellement instruits et talentueux de ces vingt dernières années, REM a traité une grande diversité de sujets, très personnels, poétiques ou narratifs. Parmi ses aptitudes les plus admirées figure sa capacité à débattre avec des critiques et des étudiants aux Beaux-Arts du rôle illusoire de l´histoire et des idées concernant la réalisation d´une œuvre d´art. Il n’est donc pas surprenant que « La descente aux enfers » ait suscité autant d´intérêt et de commentaires.

Avec ce tableau, REM a trouvé sa place, au croisement des traditions académiques et conceptuelles dans leur pratique courante. Par le titre, il se réfère explicitement à « Eva Prima Pandora » un tableau de 1550 de Jean Cousin l´Ancien, identifiant ainsi une partie de son propre héritage artistique. De surcroit, il utilise la même perspective mais dans un registre et une posture contemporaine dont les caractéristiques sous entendent une sensibilité toute classique de ce tableau de brulante actualité.

Dominique Bachelier / Paris, 25 /01/2021