Au début de la réunion du conseil de sécurité du Liban, le chef de l’État, après avoir reçu un rapport concernant l’état général du pays, et plus particulièrement les événements récents qui ont eu lieu lors de la perquisition d’un agent de change – Michel Mecattaf – spécialisé dans l’importation et l’exportation de devises étrangères dans la localité du Aoukar, par la juge Ghada Aoun, dans le cadre d’une enquête portant sur une manipulation du cours de la livre libanaise face au dollar, a appelé la population à la patience, indiquant comprendre la douleur et la souffrance.

Le président de la république a ainsi estimé que l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban permettra justement aux libanais de recouvrer leurs droits et de découvrir les causes de la détérioration de l’état économique et financier du pays des cèdres.

Le général Michel Aoun a ainsi appelé les forces de sécurité l’armée libanaise à agir conformément aux différentes tâches qui leurs incombent et également à la loi et aux régulations en place.

Le premier ministre sortant, Hassan Diab, également présent lors de cette réunion après être revenu du Qatar a estimé qu’il s’agit de diminuer les tensions induites par la détérioration des conditions économiques et sociales. Il estime que cela ne peut être lobtenu que par la mise en place d’un gouvernement le plus rapidement possible.

Hassan Diab a également souligné la nécessité d’approuver dans les délais les plus brefs une législation mettant en place un contrôle formel de capitaux, seule solution appropriée face à la situation financière dont souffre la majorité de la population libanaise. Le premier ministre s’est également prononcé en soutien à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban.

Par ailleurs, le ministre sortant de l’intérieur Mohamed Fahmi a estimé que les forces de sécurité et l’armée libanaise ont agi conformément à l’objectif fixé de contrôler la sécurité et d’empêcher toute attaque aux biens publics et privés.