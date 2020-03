Alors que la MTV déclare d’elle-même un état d’urgence, décrivant la situation de catastrophique et appelant les Libanais à rester chez eux sans aucun déplacement – décision qui aurait due être annoncée par le Premier ministre mais ne l’a pas été – la LBCI de son côté, au début de son journal de 20h, prend un ton quelque peu familier et prie les Libanais de ne pas bouger de leurs chez soi pour limiter la propagation du coronavirus.

Le présentateur du journal de 20h Mario Abboud a lâché l’arabe littéraire formel et usuel du journal, et s’est adressé aux téléspectateurs el libanais, en les priant pour leur biens, ceux de leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants et tous ceux qu’ils aiment, de rester chez eux, pour ne pas mettre leurs vies en danger.

Estimant que le pays n’a ni les capacités ni l’équipement médical nécessaire pour affronter un grand nombre de personnes atteintes du coronavirus, alors que le pourcentage des malades augmente de plus de 30% par jour en continuant à vivre selon un rythme naturel, comme si de rien n’était.