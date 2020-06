La Livre Libanaise continue à perdre du terrain au marché noir face au dollar, avec un taux de change de 4 130 LL/USD (-30 LL depuis hier) à l’achat et de 4 180 LL/USD à la vente (-30 LL/USD depuis hier) en dépit de l’annonce de la prochaine réouverture des bureaux de change officiels à partir de ce mercredi.

La parité de la Livre Libanaise face au dollar reste identique au taux du dit marché – soit à 3200 LL/USD – et au taux officiel de 1507 LL/USD.

Cette information intervient alors que la grève générale des agents de change officiels devrait s’achever ce mercredi. Ils avaient entamé une grève depuis presque un mois, suite à l’arrestation de plusieurs dizaines d’entre eux dont leurs présidents et vice-présidents, respectivement Mahmoud Mourad et Elie Srour. Ils sont tous les 2 accusés de manipulation du cours de la Livre Libanaise face au dollar et auraient mis en cause un directeur de la Banque du Liban, le directeur des opérations monétaires Mazen Hamdan, qui a été également mis en examen dans le cadre de cette affaire. Le quotidien Al Akhbar avait également annoncé que le Gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, qui jouit d’une immunité, avait également été nommé par Mahmoud Mourad comme étant impliqué dans cette affaire.

