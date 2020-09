En dépit de la nomination d’un nouveau premier ministre et de l’acceptation par les différentes forces politiques locales d’un plan de route visant à mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires au déblocage de l’aide internationale au Liban, la livre libanaise perd du terrain face au dollar au marché noir, avec un taux de change le 7300 LL/USD à l’achat est de 7400 LL/USD à la vente.

Pour l’heure, les taux de change dit-du marché, et le taux officiel, tous les deux contrôlés par la Banque du Liban, avec respectivement 3900 LL/USD et 1507. 5 LL/USD.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.