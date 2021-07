Question : A propos de la démission du Premier ministre désigné, et quel est le point de vue du FMI sur cette démission financière basée sur un désaccord sur les choix du cabinet et comment cela affectera la situation au Liban ?

M. RICE : Eh bien, je dirais que sur le Liban, nous continuons à être engagés avec les autorités et les discussions au niveau technique se poursuivent. Nous attendons avec impatience la formation d’un nouveau gouvernement ayant pour mandat de mettre en œuvre des réformes et de faire face à l’aggravation de la crise, qui est à l’origine de l’aggravation des conditions et de la pauvreté croissante.

Et nous avons déjà dit ce que nous pensons que ces politiques doivent faire pour restaurer la stabilité macroéconomique et ouvrir la voie à l’investissement, à l’emploi et à la croissance. Donc, encore une fois, je dirais que nous attendons avec impatience la formation d’un nouveau gouvernement et les discussions qui suivraient.

Je peux confirmer que le montant mentionné est à peu près exact. C’est — une fois l’allocation approuvée, ce qui ne s’est pas encore produit, nous obtiendrons une nouvelle allocation de DTS d’environ 860 000 000 USD. Encore une fois, cela peut changer un peu en fonction des taux de change, etc.

Et en ce qui concerne leur utilisation, nous fournirons des conseils à nos autorités membres, pas seulement au Liban, mais à tous nos pays membres sur la meilleure façon d’utiliser les DTS d’une manière cohérente avec la durabilité macroéconomique. Et surtout, de manière transparente.

Donc, encore une fois, il est très important de savoir comment ces DTS seraient utilisés à bon escient pour renforcer les réserves d’un pays ; créer de l’espace pour les dépenses prioritaires urgentes ; et soutenir de meilleures politiques.