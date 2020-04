L’Ambassadeur de France au Liban a rencontré ce jeudi le Premier Ministre Hassan Diab au Grand Sérail. Il aurait ainsi eu l’assurance que le plan d’aide au Liban serait prochainement prêt et estimé que le FMI devrait y être associé.

Le diplomate a également exprimé sa déception de voir le parlement avoir refusé de voter en faveur de l’adoption de l’aide de 1 200 milliards de livres libanaises aux personnes les plus vulnérables face à la crise et au coronavirus.

Nouvel entretien avec le Premier Ministre @Hassan_B_Diab – le plan écofi sera bientôt prêt. Le FMI doit y être associé et les premières mesures prises d’urgence. Déception sur le renvoi en commission d’un projet visant à stimuler l’économie et à aider les + démunis. #liban. pic.twitter.com/kP5owy0xKN — Bruno Foucher (@B_Foucher) April 23, 2020

Pour rappel, le Liban a déclaré un état de défaut de paiement début mars. Si certains hommes politiques dénoncent un recours au Fonds Monétaire International (FMI), les experts économiques estiment ce dernier pourtant inévitable en raison de l’ampleur de la crise économique et d’absence de confiance de la communauté internationale quant à l’application des programmes de réformes économiques, fiscales et monétaires des accords Paris I, II et III.