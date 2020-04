Le Président de la Chambre Nabih Berri a appelé le gouvernement à mettre en oeuvre “les procédures légales via les autorités compétentes” afin de mettre fin à la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar. Ces propos ont été tenus alors que la monnaie locale atteint ce jeudi 23 avril, son plus bas historique avec une parité, à l’heure où ses lignes sont rédigées, de 3 850 LL/USD.

Le gouvernement ne doit pas rester les bras croisés face au chaos financier en cours tout en affirmant qu’il tient à la sécurité alimentaire de la population

Les relations entre le Premier Ministre Hassan Diab et le Président de la Chambre Nabih Berri se brusquement dégradées après les échecs de l’adoption de la loi d’amnistie soutenue par le mouvement Amal et le projet d’accorder une aide de 1200 milliards de livres libanaises au personnes vulnérables affectés par la crise économique et le coronavirus.

Les tensions ont encore accrues hier, alors que le bureau du Parlement a publié un communiqué accusant le Premier Ministre et son gouvernement “de ne pas avoir su présenter les lois et d’avoir insulté l’assemblée” après que celui-ci ait demandé au Président du Parlement, l’organisation d’une session nocturne afin d’accélérer le travail législatif.

Le Premier Ministre Hassan Diab avait rendu le gouverneur de la Banque du Liban responsable d’un manque de coordination avec les autorités politiques. Aussi, les experts notent que les dernières circulaires publiées par la BDL ont induit une pression supplémentaire sur la Livre Libanaise, nombreux sont ceux qui ont finalement décidé de retirer les dépôts en dollars en livre libanaise à la parité de 2 600 LL/USD comme stipulé pour ensuite aller les échanger sur le marché noir pour des dollars, estimant ne plus avoir confiance dans le système financier et indiquant s’attendre à une dévaluation accrue de la monnaie locale face au billet vert.