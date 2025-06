Le Liban cher pour les touristes

- Advertisement -

Une image touristique en déclin malgré le retour espéré des expatriés

La cherté croissante du Liban constitue un frein majeur au retour des touristes, en particulier des expatriés libanais, traditionnellement nombreux à visiter le pays pendant l’été. Le coût des billets d’avion constitue l’un des principaux obstacles. Les tarifs pratiqués par la compagnie aérienne nationale sont régulièrement pointés du doigt pour leur niveau élevé. Les comparaisons avec les liaisons similaires vers d’autres destinations méditerranéennes montrent un écart significatif. Un vol aller-retour entre Paris et Beyrouth, par exemple, coûte jusqu’à 40 % de plus qu’un trajet vers Athènes ou Rome.

À cela s’ajoute le coût global du séjour. Plusieurs voyageurs rapportent des expériences décevantes quant au rapport qualité-prix offert par les établissements libanais. Les prix dans la restauration et l’hôtellerie atteignent des niveaux comparables à ceux de destinations européennes de premier plan, sans pour autant garantir des prestations équivalentes. Certains établissements affichent des tarifs dignes d’hôtels de luxe sans offrir de services professionnels ou standards internationaux.

Ce phénomène entraîne une désaffection partielle du tourisme de la diaspora. Des familles préfèrent limiter la durée de leur séjour ou le restreindre à des visites familiales, évitant les dépenses externes liées aux loisirs, à la gastronomie ou aux activités balnéaires.

Inflation non maîtrisée et absence de régulation sectorielle

Le problème dépasse la seule question du transport. L’ensemble du secteur touristique subit les effets d’une inflation diffuse, qui touche les produits de consommation courante, les services et les prestations liées à l’accueil. Des restaurants de bord de mer appliquent des tarifs supérieurs à ceux de la côte adriatique, tandis que les cafés en centre-ville affichent des additions jugées excessives pour des menus standards.

Le ministère du Tourisme, pourtant doté d’un mandat de contrôle, peine à imposer des normes tarifaires. Le laxisme en matière de surveillance des prix est fréquemment dénoncé par les acteurs du secteur eux-mêmes. Des hôteliers affirment que certains établissements imposent des hausses arbitraires, sans coordination avec les chambres de commerce ou les syndicats professionnels.

Cette situation nourrit un sentiment d’impunité dans la fixation des prix. L’absence de mécanismes clairs de plafonnement ou de transparence tarifaire nuit à l’image du pays, à un moment où le Liban tente de relancer une dynamique touristique dans un contexte économique extrêmement fragile.

Comparaisons internationales défavorables

De nombreux voyageurs, notamment originaires d’Europe ou du Golfe, comparent les prestations libanaises à celles de destinations concurrentes. La Grèce, l’Espagne, la Turquie et l’Italie sont fréquemment citées comme exemples de destinations plus accessibles et mieux encadrées sur le plan des services. Ces pays proposent des offres diversifiées, adaptées à différents profils de touristes, avec des standards clairs et une réglementation des prix appliquée.

Le Liban, en revanche, souffre d’une segmentation de l’offre, concentrée sur les zones urbaines ou les destinations balnéaires classiques, avec peu d’investissements récents dans des infrastructures nouvelles. L’absence de packages attractifs, la rareté des offres tout compris et les pratiques de tarification opaques accentuent le décrochage concurrentiel du pays.

Cette perception défavorable est renforcée par l’état général des infrastructures. Plusieurs visiteurs signalent des coupures d’électricité fréquentes dans les hôtels, une couverture internet instable et des services d’accueil insuffisants. Ces éléments nuisent à l’attractivité du Liban, en particulier auprès d’un public international exigeant.

Impact économique potentiel d’une saison ratée

La saison estivale représente une source importante de revenus en devises pour le Liban. Elle constitue, pour de nombreux acteurs économiques, une fenêtre d’oxygène dans un paysage marqué par la crise. Le risque de voir cette saison compromise par une politique tarifaire désordonnée est jugé préoccupant.

Des responsables du secteur privé appellent à un plan d’urgence coordonné entre les ministères du Tourisme, de l’Économie et des Finances pour encadrer les tarifs dans les secteurs stratégiques. Il s’agirait d’élaborer un barème indicatif des prix dans la restauration, l’hôtellerie, les transports internes et les activités touristiques, afin de garantir une lisibilité pour les visiteurs.

L’argument de la rentabilité immédiate ne suffit plus à justifier les hausses brutales. Plusieurs économistes mettent en garde contre un effet boomerang : des tarifs trop élevés peuvent faire fuir les clients, réduisant in fine le volume global des dépenses touristiques. La clé réside dans un équilibre entre accessibilité et qualité.

Rôle attendu de l’État et des collectivités locales

Le ministère du Tourisme est interpellé sur son inertie dans ce domaine. Son absence sur le terrain pendant la préparation de la saison estivale est régulièrement déplorée. Les initiatives de promotion du Liban à l’étranger, bien qu’existantes, ne sont pas appuyées par une réforme du cadre tarifaire local, ce qui réduit leur efficacité.

Des municipalités, comme celles de Byblos, Batroun ou Tyr, tentent d’anticiper la saison en coordonnant des événements et en nettoyant les plages, mais elles restent désarmées face à la question des prix. Un dialogue entre les autorités locales, les syndicats du secteur touristique et les associations de consommateurs pourrait permettre de poser les bases d’une politique de régulation réaliste.

En l’absence de régulation, le risque est de voir le Liban se transformer en une destination élitiste, réservée à une clientèle fortunée, au détriment d’un tourisme familial ou patrimonial qui a longtemps constitué le socle de sa réputation.