Le Liban est un trésor pour l’humanité tout entière (Emmanuel Macron)

Nos principes d’action en la matière doivent être clairs et notre main ne doit plus trembler dans leur application : le respect des droits souverains des peuples, la consolidation des États de droit et de leurs moyens d’action, l’exigence et la responsabilité pour assurer la mise en œuvre effective des décisions actées sous l’égide des Nations unies.

C’est exactement ce que nous faisons au Liban, où les aspirations du peuple libanais souverain doivent être respectés, entendues et soutenues, quoi qu’il en soit des errements inacceptables de la classe politique libanaise. Je veux ici redire tout mon soutien pour le peuple libanais et ma détermination à agir de là où je suis et en plein respect de la souveraineté libanaise, mais en amitié et exigence, comme je l’ai dit souvent, pour que le Liban puisse se redresser. Pour que la vie puisse s’améliorer, et pour qu’aussi le chemin d’un apaisement et d’une démocratie plus effective soit trouvé. Mais le Liban est un trésor pour l’humanité tout entière, un trésor parce qu’il est une forme d’exception, de démocratie et de pluralisme dans une région bousculée par le terrorisme et les puissances hégémoniques. Les Nations Unies doivent être concrètement, comme elles l’ont été cet été et dans la durée, engagées aux côtés de la société civile et des ONG pour faire face aux besoins immédiats et engager la reconstruction. Et là aussi, nous ne lâcherons rien.