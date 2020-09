Le ministre sortant de l’économie Raoul Nehmé a décidé d’augmenter la quantité de pain arabe par paquet. Celui passe ainsi de 900 grammes à 1000 grammes pour une durée de 62 jours à partir du 21 septembre prochain. Cette mesure est possible par la distribution de quantités de farines supplémentaires gratuites aux boulangeries.

Cette décision a été dévoilée au cours d’une conférence de presse en présence de différents responsables.

Raoul Nehmé a ainsi remercié le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour l’envoi de 12 000 tonnes de farine qui seront ainsi distribuées. Pour rappel, cette farine avait été envoyée suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Concernant l’état de la situation suite au drame du port de Beyrouth qui avait détruit le silo à blé, principal lieu de stockage pour le Liban, le ministre estime que “le Liban n’a pas besoin de dons de farine ou de blé, mais plutôt d’équipements modernes pour décharger les céréales et le blé”.

Par ailleurs, Raoul Nehmé indique que le programme de subvention des produits de base se poursuit pour l’heure.

