Le ministère de l’Énergie et de l’Eau a mis à jour la politique tarifaire des générateurs de quartier. Il coutera désormais 6 502 LL par kilowatt pour les localités situées à moins de 700 mètres et de 7 152 LL pour celles situées à plus de 700 mètres.

Le ministère indique avoir pris en compte le prix moyen du prix du fioul à 314 386 LL pour 20 litres et le coût d’entretien des générateuts ainsi qu’une marge aux propriétaires de ces derniers.

Concernant les abonnements, en plus du prix au kilowatt, il coutera aux consommateurs 30 000 LL pour 5 ampères, 80 000 LL pour les 10 ampères, et 50 000 LL pour chaque 5 ampères supplémentaires.