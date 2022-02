Devant le Grand Mufti de la République, Cheikh Abdul Latif Derian, le ministre de l’intérieur Bassam Mawlawi a évoqué les différents dossiers actuels et notamment les élections législatives de mai prochain.

Il a ainsi réitéré sa volonté de voir le scrutin être organisé en temps et en heure conformément à “ce droit constitutionnel que les Libanais attendent depuis plus de deux ou trois ans, et le gouvernement s’est engagé dans sa déclaration ministérielle”.

Le ministre a aussi évoqué les différents développements en matière de sécurité citant les derniers exploits des forces de sécurité intérieure “pour lutter contre le crime, le trafic et la contrebande de drogue et combattre le terrorisme, un exceptionnel effort entrepris par la Direction Générale des Forces de Sécurité Intérieure, la Division de l’Information, et tous les services de sécurité, qui jouissent d’un grand professionnalisme, d’une grande moralité, et d’un grand sens des responsabilités” avant de poursuivre citant nommément “le général de division Imad Othman, que nous tous et Son Éminence le Mufti apprécions et que nous respectons pour le grand effort qu’il fait”.

Pour rappel, le général Imad Othman, qui jouit du soutien du premier ministre Najib Mikati et de celui du Courant du Futur, étant proche de l’ancien premier ministre Saad Hariri, est accusé d’entrave à la justice par la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, après avoir empêché l’arrestation d’un autre proche de Saad Hariri, le gouverneur de la banque centrale, accusé de détournements de fonds et de blanchiment d’argent.

Depuis, les FSI multiplient les opérations visant à démenteler les réseaux de trafic de drogue à destination de l’Arabie Saoudite ou encore les réseaux d’espionnage israéliens.