Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officialisé la demande d’adhésion de son pays à l’Union européenne, alors que les discussions entre délégations ukrainiennes et russes à la frontière biélorusse viennent de s’achever. Pour l’heure, on ignore si les deux délégations ont abouti à un accord de cessez-le-feu.

Pour rappel, la Russie a entamé le 24 février une opération militaire de grande envergure contre l’Ukraine qu’elle accuse de vouloir rejoindre l’Otan et d’exactions à l’encontre des minorités russophones de ce pays, ce que réfute Kiev.

Si côté russe, on ne donne pour l’heure aucun bilan humain, les autorité ukrainiennes évoquent la port de plus de 5 300 soldats russes dont 300 hauts gradés. Moscou se contente pour l’heure d’annoncer la destruction de plus de 1 100 sites militaires et a entamé un siège de plusieurs villes du pays dont Kharkiv, la 2ème ville d’Ukraine. Ses forces se dirigent également vers Kiev, la capitale même mais semblent désormais rencontrer une résistance accrue.

Côté européen, on a annoncé un soutien à l’Ukraine. l’Union européenne a ainsi banni de son espace aérien les avions russes et pris un ensemble de mesures sanctionnant économiquement la Russie. Par ailleurs, plusieurs pays membres ont annoncé l’envoi d’armes létales y compris l’Allemagne, rompant ainsi un tabou de 75 ans. Cet envoi d’armes comprendrait également la fourniture d’avions de chasse alors que des drones donnés à l’Ukraine et probablement originaires de Turquie semblent décimer les blindés russes.