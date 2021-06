Les autorités libanaises indiquent que 3 décès seulement sont à déplorer ces dernières 24 heures suite à des complications induites par le coronavirus COVID19. 137 cas ont également été diagnostiqués durant cette même période.

Le ministère de la santé a indiqué qu’un nouveau marathon Pfizer sera organisé ce vendredi et ce samedi pour les personnes nées avant 1971 et déjà enregistrés sur la plateforme COVAX. Celui-ci devrait se tenir dans toutes les régions libanaises.

Par ailleurs, le président de la commission parlementaire de la santé, Assem Araji s’est inquiété de la levée des mesures de prévention face à la maladie par la population qui ne respecte plus ni port du masque ni mesures de distanciation, alors que 92 pays font état de la présence du variant Delta ou indien du COVID19. Celui-ci serait plus de 60% plus contagieux que le variant anglais déjà à l’origine de la dernière vague de décès qui a endeuillé le Liban en janvier et février dernier.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 544 002 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



137 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 130 cas. 7 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 538 143 cas locaux et de 5 859 cas en provenance de l’étranger.



3 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 835 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs diminue avec le chiffre de 1.3 %.

90 personnes sont hospitalisées et 47 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 14 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 16 537 personnes ont reçu une première dose et 5 855 personnes une deuxième dose ces dernières 24 heures.

Au total, 524 415 personnes ont reçu une première dose et 260 827 personnes ont reçu les 2 doses, indiquait le dernier bilan.

