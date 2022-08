Une rencontre surprise a actuellement lieu entre le président de la république, le général Michel Aoun, et le premier ministre désigné Najib Mikati, tout juste revenu hier de ses vacances à la Côte d’Azur.

À l’issue de cette réunion, le premier ministre s’est contenté d’une brève interview, confirmant que le dossier de la composition a été évoquée par les 2 hommes et que les points de vue sont proches.

Le dossier de la formation du gouvernement est sur la table alors que le mandat présidentiel s’achève fin octobre.

Les polémiques se sont succédées entre le premier ministre désigné et le parti présidentiel, ces dernier accusant Najib Mikati de vouloir prolonger le vide afin que son gouvernement – démissionnaire et non celui à désigner – puisse jouir des prérogatives présidentielles.

Deux mois après sa nomination, Najib Mikati n’a toujours pas réussi à former son 4ème gouvernement.