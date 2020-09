Moins d'une minute de lecture

Le premier ministre désigné Mustafa Adib s’est rendu auprès du président de la république, le général Michel Aoun, pour l’informer des résultats des consultations parlementaire qu’il a entrepris hier en vue de former son gouvernement.

À l’issue de la réunion, il a aussi précisé qu’il a également évoqué la mise en œuvre des réformes financières et économiques exigées par la communauté internationale.

Ma conviction et mon désir sont de former une équipe de travail homogène et un gouvernement de spécialistes qui travailleront rapidement et dans l’urgence pour mettre en œuvre ces réformes.

J’ai convenu avec Son Excellence le Président que nous restons en contact, et si Dieu le veut, nous réussirons dès que possible à former ce gouvernement.”

Il s’agit, selon Mustafa Adib de mettre en place une équipe de travail cohérente permettant la mise en place très rapide des réformes nécessaires pour le déblocage de l’aide économique internationale.