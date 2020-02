Le Président de la République, le Général Michel Aoun, accompagné par le Premier Ministre Hassan Diab, a inauguré les premiers travaux de forages exploratoires au large des côtes libanaises en vue de confirmer ou d’infirmer la présence de ressources pétrolières et gazières. Le lieu sélectionné se trouverait à 16 miles nautiques en face de la localité de Jounieh, un peu plus au nord de la capitale Beyrouth. Ce premier forage devrait atteindre 1.5 km sous le niveau de la mer.

Etaient également présents, les représentants du consortium qui a remporté l’appel d’offre en vue d’explorer et d’exploiter les blocs 4 et 9, donc du Français Total, de l’Italien ENI et du Russe Novatek.

Selon le communiqué publié par la présidence de la république, dès son arrivé, le chef de l’état a reçu des explications quant au fonctionnement et aux procédures qui seront utilisées. Le directeur de Total Liban Ricardo Dare, a ainsi expliqué le fonctionnement du Navire. La précision de la tige de forage atteindrait ainsi environ un mètre de l’emplacement déterminé par satellite.

Il s’agirait de creuser sur une profondeur de 1 Kilomètres avant d’attendre l’emplacement probable d’une nappe de pétrole, a-t-il précisé.

Le capitaine du Tungsten Explorer, le navire foreur, Andy Kenyon, a également expliqué le fonctionnement du navire au chef de l’état.

Sur place, Nasr Faked, président de la Haute-autorité du pétrole, est revenu sur les circonstances et les retards pris pour la mise en place de ces forages.

Le forage devrait atteindre dans les deux jours, 4100 mètres sous la surface de l’eau. Il y aura des représentants de la Commission, de l’armée libanaise, de la sécurité générale et des douanes présents sur le navire afin que nous puissions tous faire un suivi quotidien concernant les travaux d’excavation.

Total soumettra également à l’Autorité pétrolière un rapport quotidien sur le processus de forage, la manière dont il sera réalisé et ses résultats. Nous informerons bien sûr le ministre, qui vous informera à son tour quotidiennement.

Comme vous le savez, nous avons mené une étude géologique complète pour l’ensemble de zone maritime Libanaise.

(…)

Et, si Dieu le veut, le résultat sera positif pour pouvoir creuser de futurs puits (d’exploitation) dans le bloc n ° 4. Nous faisons également les mêmes préparatifs pour le bloc n ° 9 et, si Dieu le veut, nous allons creuser cette année car nous procédons actuellement à la localisation du site du puits et effectuons les préparatifs logistiques nécessaires.

Egalement présent sur place, le premier ministre Hassan Diab s’est félicité pour cette première

Du milieu de l’obscurité totale, un grand puits de lumière s’ouvre aujourd’hui, élargissant le cercle de l’espoir pour vaincre le Liban, la grave crise économique qui resserre les visages de la réalité financière et sociale des Libanais.



C’est un jour historique où nous commençons à forer dans la mer pour faire du Liban un pays pétrolier, afin que nous puissions creuser dans l’avenir un avenir juste.



Le nouveau Liban, que nous voulons être prospère et plein de vie, comme il l’a toujours fait, inspire l’espoir dans les jours et les années à venir, ravive les générations future, plie des pages de frustration.



Il se propage à travers la mer vers le monde comme les Phéniciens l’ont fait (…)



Le Liban est le phare de l’Orient et le lien entre les Arabes et le monde. C’est un jour dont l’histoire se souviendra et ce sera un tournant pour briser les stéréotypes de l’économie libanaise et construire des piliers stables pour l’avenir des générations et du pays.

Quant au Chef de l’état, il a remercié l’équipage, les entreprises Total, ENI et Novatek ainsi les personnes impliquées dans le dossier. Il s’agira d’extraire le pétrole qui serait présent, selon lui.