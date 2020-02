Un troisième cas de personne infectée par le coronavirus COVID-19 a été diagnostiqué au Liban, annonce le Ministère de la Santé.

Cette personne serait un ressortissant iranien arrivé au Liban ce lundi 24 février. Il a été depuis mis en quarantaine à l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri.

Cette annonce fait suite à la découverte de 2 cas, une dame âgée de 45 ans et une autre femme, toutes 2 à bord d’un vol entre le Liban et l’Iran, le 20 février dernier. On ignore pour l’heure si cette dernière a été infectée à bord de l’avion ou en Iran même.

Cette annonce intervient alors que l’Arabie Saoudite et Bahreïn ont annoncé la suspension des liaisons aériennes entre les 2 pays. Aussi, l’ambassade du Liban en Iran a appelé les ressortissants libanais présents sur place à évacuer le plus rapidement ce pays, en préparation peut-être à une possible interruption également des liaisons aériennes entre Beyrouth et Téhéran. Des mesures de vérification sont également mises en place au niveau des frontières terrestres et outre l’hôpital Universitaire Rafic Hariri, d’autres hôpitaux, comme l’hôpital gouvernemental de Baalbeck se préparent à mettre en place des unités d’isolation des patients possiblement atteints.