Le shawarma, best seller, non plus seulement au Liban mais il semblerait également bien dans le Monde a été classé au 3ème rang mondial selon le site TasteAtlas. Il n’est devancé que par le”Banh Mi” vietnamien et par le plat turque “Tombik Doner”.

Sandwich au poulet, à l’agneau ou au boeuf, servi dans un pain pita, le shawarma est un plat libanais d’origine turque. Le nom de Shawarma viendrait du mot turc çevirme qui signifie ” ça tourne ” ou ” ça pivote”.

Il tient son nom de la manière dont la viande est préparée. En effet, les viandes, salées et marinées dans un vinaigre de vin rouge épicé, sont disposées en tranches fines sur une broche tournante où elles sont grillées. Elles seront petit à petit découpées pour être servies, accompagnées avec assortiment de crudités, tomates, concombres, salades etc … et assaisonnées avec du taratour, sauce de Tahina dont la base est principalement faite de graines de sésame, ail et citrons.

Ce plat, très riche et frais, était généralement destiné aux classes les moins aisées de la population locale. Sa facilité et sa fraicheur en font aujourd’hui un plat d’été par excellence apprécié par tous aujourd’hui