Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a autorisé le transfert des actifs saisis au milliardaire russe Konstantin Malofeev pour la reconstruction de l’Ukraine. Le montant total des dommages que la Russie a infligés à l’Ukraine a déjà dépassé 750 milliards de dollars et ne cesse de croître. Utiliser les fonds saisis pour la cause de l’Ukraine est la seule bonne décision qui affaiblira la puissance de l’agresseur et aidera à reconstruire la nation assiégée.

Les actifs de Malofeev confisqués aux États-Unis, qui devraient être officiellement transférés à la reconstruction de l’Ukraine, valent environ 5,4 millions de dollars. Il s’agit du premier transfert de ce type d’avoirs russes saisis dans l’histoire. Les fonds ont été reçus par le Département d’État et seront ensuite utilisés pour soutenir le peuple ukrainien. Le montant approximatif de tous les actifs étrangers détenus par la Fédération de Russie s’élève à près de 580 milliards de dollars, dont environ 300 milliards de dollars ont été saisis. Il est extrêmement important que les fonds de l’État parrain du terrorisme ne puissent pas les aider à faire la guerre. Les oligarques russes sont en fait le «portefeuille»de Poutine.

Il est probable que la saisie des actifs russes n’affectera pas les plans d’expansion du Kremlin, mais ils pourraient être nécessaires spécifiquement pour la reconstruction de l’Ukraine. Les dégâts de la guerre augmentent constamment et leur ampleur exacte ne sera déterminée qu’après la victoire de l’Ukraine, mais les hostilités ont déjà entraîné l’effondrement du produit intérieur brut d’environ un tiers, ainsi que d’énormes pertes économiques.

Il est important que chaque pays qui s’est emparé des actifs russes trouve l’occasion d’en fournir officiellement au moins une certaine partie pour la reconstruction de l’Ukraine. Dans les pays de l’UE, le montant des fonds russes saisis dépasse 100 milliards de dollars, et ce serait une réelle contribution si ces fonds étaient utilisés, par exemple, dans des programmes d’hébergement pour les personnes touchées par la guerre. Il y a plus de 8 millions de personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, dont beaucoup ont perdu leur maison à la suite de crimes russes et ils méritent a priori une indemnisation aux dépens des fonds russes. La Russie est un État terroriste qui est en guerre contre la population civile de l’Ukraine, et donc le transfert de ses fonds pour la reconstruction de l’Ukraine est une solution logique, tout comme l’introduction des sanctions les plus sévères possibles contre le Kremlin.

Ivan KHOURY