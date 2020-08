La livre libanaise a regagné quelques couleurs face aux billets verts, avec un taux de parité au marché noir de 7 650 LL/USD (-150 LL) à l’achat et de 7 750 LL/USD à la vente (-150 LL) sur fond d’incertitude grandissante quant à l’identité du prochain premier ministre et alors que les consultations parlementaires obligatoires devraient débuter ce lundi.

Par ailleurs, la Banque du Liban a appelé hier les établissements bancaires locaux à permettre le retrait des dépôts arrivant à maturité, quoi qu’il se passe. La banque centrale a également publié une série de circulaires instaurant de nouveaux délais pour que les banques locales puissent augmenter le capital de leurs actionnaires – qui pourront désormais le faire via des transferts de biens immobiliers – et réglementant les provisions à adopter suite à l’état de défaut de paiement sur les eurobonds et en cas de défaut de paiement des obligations en monnaie locale.

Le gouverneur de la Banque du Liban a également annoncé que les établissements financiers qui ne pourront augmenter leurs capitaux de 20% d’ici le 31 décembre 2021 perdront leurs licences d’exercice bancaire au mois de février.

