Une nouvelle grille tarifaire a été publiée par la direction générale des carburants. Si les prix du bidon de 20 litres de SP95 et 98 sont inchangés, à hauteur respectivement de 475 000 LL et de 486 000 LL, celui du fioul est en baisse de 19 000 LL.

Ainsi, les 20 litres de fioul coutent désormais 533 000 LL.

