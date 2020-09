Même si l’écart (spread) entre l’achat et la vente s’est réduit, la livre libanaise est repassée au-dessus du seuil de 7000 livres, alors que la formation du prochain gouvernement est désormais très attendue totalement pour débloquer les négociations avec le FMI, mener les réformes économiques nécessaires, notamment en restructurant le secteur financier, et ainsi obtenir l’aide économique nécessaires à la relance de l’activité.

Les taux de change dit du marché ou encore le taux de change officiel demeurent inchangés, fixés respectivement à 3900 LL/USD et à 1507 LL/USD, sur fond d’inquiétude concernant les réserves monétaire de la banque centrale qui ne suffirait plus qu’à subventionner que trois mois d’achat des produits de première nécessité.

Après ce délai, les spécialistes estiment que la livre libanaise pourrait voir sa valeur à nouveau fortement être dégradée face au devises étrangères nécessaires à l’achat de ses marchandises, à moins d’obtenir les lignes de crédit nécessaire sdans le cadre de l’aide économique de la communauté internationale.

