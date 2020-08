L’épouse de l’ambassadeur des Pays-Bas au Liban Jan Waltmans est décédée des suites de ses blessures subies lors de l’explosion massive qui s’est produite mardi dans le port de Beyrouth, indique le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Elle se trouvait aux côtés de son mari dans le salon de leur maison à Beyrouth.

Pour rappel, 4 personnes ont également été blessées dans cette explosion qui a par ailleurs affligé de graves dommages à l’ambassade des Pays-Bas située à Beyrouth.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.