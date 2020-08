Liban/Explosion: L’ambassade de France réitère son soutien au Liban

Par un communiqué, l’ambassade de France au Liban a indiqué que l’aide humanitaire française continue à parvenir au Liban.

Depuis les premières heures de l’explosion du port de Beyrouth, la France a mobilisé toutes ses énergies pour aider le Liban et les Libanais. L’aide française se poursuit au Liban jusqu’à présent, jour et nuit, sans aucune entrave.



Un véritable pont aérien a été établi entre les deux pays avec l’arrivée d’au moins un avion français par jour au Liban.Ces avions transportent notamment des médicaments, des vaccins et de l’aide alimentaire ainsi que des experts des transports dans les secteurs que le Liban a identifié en fonction de ses besoins.



La France restera attentive aux besoins du Liban et continuera à fournir l’aide nécessaire aux Libanais.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.