Les ambassadeurs d’Arabie saoudite Walid Bukhari et du Koweit Abdul Al Suleiman Al-Qena’i sont arrivés cet après-mid au Liban via l’aéroport international de Beyrouth. Ces derniers avaient été rappelés par leurs pays respectifs en octobre 2021, exacerbant la crise diplomatique entre le Pays des Cèdres et les pays membres du conseil de coopération du golfe.

Ce dégel des relations entre le Liban et ces 2 pays intervient à plus d’un mois à quelques jours près des élections législatives qui auront lieu le 15 mai prochain.