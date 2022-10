Le ministre sortant de la santé a tenu une conférence de presse confirmant que 169 cas ont été diagnostiqués au Liban depuis l’apparition d’un premier cas. 80 personnes ont été ainsi enregistrées durant la dernière période, essentiellement dans des localités qui étaient jusque là épargnées par ce fléau, notamment à Zgharta, Zahlé, Hawsh al-Omara, Qab Elias, Tamneen al-Tahta, Bishmra et Qleiaat.

Selon le Dr. Firas Abiad, 5 personnes en seraient également décédées, notamment en raison de retard dans la prise en charge. De nouveaux cas seraient également hospitalisés à Halba, Tripoli et Minieh. 6 personnes se trouveraient actuellement en soi intensif et 33 cas au total seraient hospitalisés.

La majorité des personnes contaminées seraient des déplacés mais des ressortissants libanais sont désormais également touchés.

Côté origine, des tests effectués notent la contamination de l’eau notamment celle de Rihaniya et d’Ein Faour.

Selon le ministre, l’utilisation de légumes contaminés contribue également à la propagation de l’épidémie. “Il a été prouvé par le ministère de la Santé publique qu’il y a de l’eau contaminée utilisée pour irriguer les légumes, et il existe de multiples sources pour cela, y compris le fleuve Bénin. dans le Akkar. De plus, le contact entraîne une plus grande propagation de l’infection.

La contamination toucherait aussi les eaux d’irrigation des cultures, déplore Firas Abiad.

Face à cette propagation, le ministre appelle à sécurisé l’accès à l’eau potable. Le ministre souligne qu’en coopération avec le ministère de l’Énergie et de l’Eau mais également l’UNICEF, 100 000 litres de fioul ont été fournies aux générateurs des stations de pompage d’eau dans les régions du Nord, de la Bekaa du Nord, de la Bekaa. Le ministre note également qu’il s’agit de fournir du fioul aux unités de traitement des eaux usées, déplorant les pannes d’électricité des différentes stations, les “exposant à la pollution, ce qui peut contribuer à la propagation de maladies”.

Par ailleurs, en coopération avec l’Unicef, du chlore a été fourni aux stations de pompage. Cependant, le manque d’électricité continue à toucher les stations de pompage.

Une campagne de sensibilisation devrait prochainement menée appelant à “a stérilisation de l’eau en déposant deux gouttes de chlore par litre d’eau », ajoutant que « quatre millions huit cent mille colis seront distribués gratuitement dans les zones où l’épidémie se propage, d’ici quelques jours.”

Il s’agit aussi de cuire les légumes et non seulement de les laver.

Côté hospitalier, un hôpital de campagne devrait être créé à Aarsal, et 8 autres hôpitaux seront mis à contribution. Ils recevront des vaccins et des fournitures médicales via l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires, déplorant une pénurie mondiale de matériel en raison d’une autre épidémie en Afrique.