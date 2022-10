Un ouvrage pédagogique pour tout savoir sur le système « makam », qui constitue le fondement de la musique orientale

Publicité

Différente de la musique occidentale, qui est basée sur l’art de la polyphonie et de l’harmonie, la musique orientale est ancrée sur la monodie, où la mélodie est monophonique et construite sur un système extrêmement riche de modes mélodiques appelés « makams ». Dans ce guide, le professeur Michel Arkach, grand maître de la musique orientale et virtuose du oud, détaille le système musical « makam » et expose les concepts fondamentaux de la théorie musicale orientale, tels que le quart de ton, la transposition des gammes en plusieurs tonalités, les rythmes orientaux, l’improvisation à l’aide de plusieurs instruments de musique, ainsi que l’improvisation vocale et le chant oriental. Le professeur Michel Arkach est connu pour sa pédagogie personnalisée, simple et efficace, alternant la pratique de l’instrument et l’étude théorique de façon structurée et ludique. La méthode Arkach, créative et adaptée à tous les niveaux, à toutes les façons de jouer et toutes les tranches d’âge, permet de familiariser l’élève avec son instrument, rapidement et sans peine, en développant et en consolidant ses techniques de jeu et d’improvisation.

À travers cet ouvrage pédagogique, le professeur Michel Arkach explore les bases fondamentales de la musique orientale tout en mettant un terme à certaines idées reçues ou pratiques qui entravent la compréhension de la théorie de la musique orientale et compliquent le jeu des instrumentistes, et propose des parades afin de mieux les appréhender.

À découvrir:

Ø Les gammes orientales «makams»

Ø Le quart de ton

Ø Les différents instruments de musique orientale

Ø L’improvisation «takassim»

Ø La transposition «makam» avec partition

Ø Les rythmes orientaux

Ø Les ornements

Ø Comment jouer la musique à l’oreille

Ø Le chant oriental

L‘AUTEUR – Michel Arkach

Le professeur Michel Arkach, diplômé du Conservatoire national supérieur du Liban, a fondé en 1989 le Conservatoire de musique orientale de Paris, qu’il dirige depuis. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs albums et s’est produit dans de grandes salles de spectacle françaises. Plus d’informations sur www.musique–orientale.com

EXTRAIT

Le quart de ton est une note qui se trouve dans de nombreux makams de la musique arabe, dans la musique turque, ouzbèke, certaines formes de la musique kazakhe, certaines musiques afghanes ou iraniennes, etc., ou encore les musiques des Balkans (grecque, yougoslave, bulgare…). Toutes les chansons orientales ne sont pas composées avec le quart de ton. Néanmoins, grâce au quart de ton, la musique orientale possède un charme spécial qui s’appuie de façon plus explicite sur le transfert des émotions, d’où cette surabondance d’effets, détestée ou adorée, qui la distingue des répertoires occidentaux plus rectilignes.

FICHE TECHNIQUE

Genre : Guide pratique / Musique / Essai

Format : 21 x 29,7 cm

Pages : 112 pages

ISBN : 978-2-35523-684-6

Prix : 17,90 €

