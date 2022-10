“Enfermé dans son cube de rondins, l’ermite ne souille pas la Terre. Au seuil de son isba, il regarde les saisons danser la gigue de l’éternel retour. Privé de machine, il entretient son corps. Coupé de toute communication, il déchiffre la langue des arbres. Libéré de la télévision, il découvre qu’une fenêtre est plus transparente qu’un écran…. La forêt resserre ce que la ville disperse. ”

P 42-43, extrait de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, nrf, 2011.

Nouhad, 70 ans, rassemble sa famille pour annoncer son imminent départ. Ancienne combattante pour la cohérence citoyenne et ingénieure écologue de profession, elle a défendu 40 ans durant, le potentiel civil délibéré. Durant sa dernière conférence sur le sens profond de la citoyenneté elle précise que, malgré la persistance des efforts de la personne concernée pour introduire un changement, celui-ci bute sur un mur de structures inchangées, animées par des formes langagières convenues et des attentes frénétiques qui ne correspondent presque jamais à une problématique strictement humaine. Elle dit à ce sujet, ” Après de mûres réflexions je décide d’aller vivre ma vieillesse avec la vitalité qui me reste. J’ai été acceptée à un poste de consultante en Scandinavie. Mon évolution a été possible très chers parents, grâce à vos supports novateurs . Vous m’avez encouragé très tôt à explorer mes potentiels avec le minimum nécessaire de tutelle. Malgré nos fréquentes mésententes vous continuez à apprécier mon autre façon de ressentir et de percevoir les choses. Vous m’avez soutenue pour construire mes propres choix alors que vous ne les partagez pas nécessairement . Je vous dois ce vif regard de parents responsables. L’essentiel était de me connaître telle que je suis et de reconnaître mes erreurs . Cela m’a appris à me libérer des peurs et du cloisonnement afin de grandir et d’évoluer ouvertement. Grâce à nos échanges sur les différences qui nous distinguent, j’ai apprécié la richesse de vos perceptions et la force de nos liens. J’ai fait de mon mieux pour transmettre ce chemin intime autour de moi au Liban sans vraiment réussir. Les contextes individuels et collectifs demeurent perplexes ou hésitants à sortir du rituel des ressemblances et des dépendances multiples . L’acte délibéré de la citoyenneté reste difficile à saisir, à assumer et à poursuivre.

Ailleurs, je n’ai plus à attendre quoi que ce soit . Je serai entourée de personnes soucieuses de l’air propre. Je vais me consacrer au service de l’environnement, de ma santé et de ma compassion pour les belles forêts. Je vous décrirai un langage très utile, celui des arbres.”