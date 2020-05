Il a également souligné que les différences entre les chiffres donnés par le gouvernement libanais et la Banque du Liban, les retards pris dans les nominations administratives, notamment judiciaires ou encore l’absence de projets dans la mise en place des réformes dans le secteur de l’électricité publique affaiblissent la position des autorités libanaises face au FMI. “le Pays et le peuple n’en peuvent plus”.

Different numbers of losses presented by the government and the Banque du Liban, lack of progress on judicial & other appointments or stalled electricity sector reform only weaken #Lebanon’s position in talks with the IMF. The country and the people cannot afford that any more.