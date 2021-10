Cet automne encore, Les Musicales de Baabdath relèvent le défi d’amener leur part d’espoir à travers la musique classique offerte à tous. La nouvelle saison s’inscrit dans la thématique des Cordes de l’Espoir, qui avait permis en 2020, de subvenir en partie aux besoins de l’orchestre du Conservatoire National de Musique suite à l’explosion du port de Beyrouth.

La programmation de cette saison voulue uniquement en présentiel, invite les mélomanes à la découverte d’un répertoire riche et éclectique exécuté par des musiciens venus d’Autriche, d’Allemagne, du Danemark, d’Arménie, et bien sûr du Liban. Ainsi, la violoncelliste Libanaise Jana Semaan ouvre la saison le 23 octobre en se produisant aux côtés du très prisé quatuor autrichien ‘Stratos Quartet’ grâce au soutien de l’ambassade d’Autriche au Liban.



Dans le cadre d’un partenariat entre Les Musicales et l’Institut-Goethe du Liban, quatre membres du DSO Berlin (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin) donneront un concert à Baabdath le 27 octobre. Les Musicales confirment leur rôle éducatif en offrant l’opportunité à 10 étudiants du Conservatoire National Libanais d’enrichir leur apprentissage auprès des mentors allemands du DSO à travers un concert qui leur est consacré le 30 octobre à Baabdath, toujours avec le soutien l’Institut-Goethe.

Le pianiste Hayk Melikyan – Artiste Honoraire d’Arménie, se produira le 4 novembre auprès de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Eglise St. Joseph de la rue Monot, sous la direction du Maestro Michel Kheirallah.



Le 11 novembre, la pianiste libano-ukrainienne Tatiana Primak Khoury présente un récital de piano à Baabdath grâce au soutien de la Banque Bemo.



Le 18 novembre, le duo danois Michala Petri (flute à bec) et Lars Hannibal (guitare) donneront un concert à l’Eglise St. Elie du quartier de Qantari à Beyrouth en collaboration et grâce au soutien de l’ambassade du Danemark.



Le flutiste Wissam Boustany, clôturera la saison à Baabdath le 25 novembre avec Tatiana Primak Khoury au piano grâce au soutien de l’ambassade de Suède.

En soutien aux Musicales, La Galerie Nadine Fayad propose aux mélomanes une sélection d’œuvres du peintre Raouf Rifai. Les toiles seront exposées à Baabdath dans l’espace consacré aux concerts.

Les Musicales de Baabdath tiennent à renouveler leur gratitude envers leurs partenaires, sponsors et donateurs de Baabdath et d’ailleurs sans qui cette nouvelle saison n’aura jamais été possible.

Tous les concerts sont en présentiel uniquement et auront lieu à 20 heures précises. L’entrée est gratuite et sans réservation. A Baabdath, les concerts se tiendront dans la nouvelle église de la paroisse maronite.

Par respect des mesures de sécurité sanitaire, la capacité d’accueil étant réduite, aucune dérogation ne sera acceptée. Le port du masque sera obligatoire pendant tous les concerts de la saison.

Les programmes détaillés sont à consulter sur le site: www.lesmusicales.org

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն