Les corps de 5 ressortissants syriens et de 2 ressortissants libanais ont été découverts criblés de balles dans la localité de Baakline dans le Chouf. On ignore pour l’heure le motif de cette tuerie.

Un ressortissant libanais serait originale de cette localité et l’autre d’Arsal dans la Békaa, indique l’Agence Nationale d’information (ANI).



L’auteur des tirs aurait utilisé 2 types d’armes, un Kalachnikov et un fusil à pompe. Les Forces de Sécurité Intérieure seraient actuellement à sa poursuite alors qu’il serait en fuite dans les forêts de la région. On ignore ses motifs.