Les dépôts bancaires des résidents au Liban chutent sous l’effet de la baisse des dépôts en devises

Selon les dernières données monétaires publiées par la Banque du Liban, les dépôts bancaires des résidents ont connu une contraction significative au cours de la première quinzaine d’avril 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une chute marquée des dépôts en devises étrangères, dans un contexte de crise de liquidité persistante et de défiance généralisée envers le système bancaire.

évolution des dépôts en avril 2025

Durant la semaine se terminant le 10 avril 2025, les dépôts bancaires résidents ont diminué de 2 300 milliards de livres libanaises. Cette contraction est principalement due à une baisse de 4 549 milliards de livres libanaises des dépôts en devises, soit l’équivalent de 50,8 millions de dollars américains au taux officiel de 89 500 livres par dollar. En parallèle, les dépôts en livres libanaises ont enregistré une augmentation de 2 250 milliards, portée par une hausse des dépôts à vue de 874 milliards et des dépôts d’épargne de 1 376 milliards.

analyse de la composition des dépôts

Cette évolution souligne une tendance structurelle observée depuis plusieurs mois : la désintermédiation des comptes en devises au profit des dépôts en monnaie locale, parfois encouragée par des politiques internes des banques cherchant à améliorer leur structure de bilan. Toutefois, l’augmentation des dépôts en livres reste limitée et ne compense pas la fuite des devises étrangères, ce qui continue d’affaiblir la solidité globale du secteur bancaire.

impact sur la masse monétaire

Le recul des dépôts bancaires s’est traduit par une contraction de la masse monétaire M4 de 4 892 milliards de livres sur la même période. Cette évolution s’explique également par une baisse de 2 576 milliards de livres de la monnaie en circulation et une légère diminution du portefeuille de bons du Trésor détenu par le secteur non bancaire de 17 milliards de livres.

taux d’intérêt et dynamique de marché

La contraction des dépôts en devises survient alors que les taux d’intérêt sur les dépôts en monnaie locale restent proches de zéro pour les liquidités accessibles, avec un taux overnight de 55 % constaté sur le marché interbancaire à la fin de la semaine considérée. Cette situation reflète une rareté croissante de la liquidité locale malgré l’expansion apparente des masses monétaires observée ces derniers mois du fait des émissions publiques.

tableau récapitulatif : évolution des dépôts au 10 avril 2025

Type de dépôts Variation hebdomadaire (en milliards de LBP) Équivalent en USD (approx.) Dépôts en devises -4 549 -50,8 millions Dépôts en livres libanaises +2 250 +25,1 millions Total variation dépôts -2 300 -25,7 millions Variation masse monétaire M4 -4 892 -54,6 millions

analyse des tendances

Le déséquilibre persistant entre les sorties de devises et les entrées en livres locales reflète une érosion continue de la confiance du public dans le système bancaire et dans la capacité des banques à honorer les retraits en devises. Cette dynamique affaiblit également les perspectives de stabilisation monétaire, rendant plus difficile toute tentative de restructuration du secteur financier libanais sans assistance extérieure majeure.

perspectives et risques

Sans une réforme bancaire sérieuse combinée à un programme de stabilisation macroéconomique, la contraction des dépôts en devises pourrait s’accélérer dans les mois à venir. Cette situation risque d’accroître la pression sur les réserves de change de la Banque du Liban, déjà fortement sollicitées pour soutenir la parité monétaire et financer les importations stratégiques. De plus, le maintien de taux d’intérêt bas dans un contexte de fuite des capitaux pourrait engendrer une spirale de dépréciation supplémentaire de la monnaie locale.