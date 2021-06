Les Emirats Arabes Unis ont indiqué permettre l’importation de pommes libanaises. Pour rappel, l’importation de fruits et de légumes libanais avaient été interrompue par les pays de la péninsule arabique après que l’Arabie saoudite ait imposé un embargo sur les produits alimentaires du pays des cèdres. Riyad avait alors motivé cette décision suite à la découverte d’importantes quantité de drogues dans plusieurs cargaisons.

Cette décision pourrait être suivie de décisions similaires d’autres pays.

Pour rappel, les douanes libanaises interceptent souvent des cargaisons de captagon à destination du Royaume Saoudien. Le mois de février a été marqué par la saisie de 5 millions de pilules de cette substance. Depuis, les services de la douane libanaise ont accentué la lutte contre ce trafic alors que l’Armée Libanaise a mené plusieurs opérations dans la Békaa afin de démanteler des laboratoires de production de ces drogues de synthèse.

La production de captagon, une sorte d’amphétamine, s’est propagée au Liban, en Irak et surtout en Syrie, à la faveur de la guerre civile syrienne. Elle permettait ainsi aux belligérants et notamment Daesh, avaient indiqué les autorités américaines qui avaient réussi à saisir en 2016 près de 300 000 pilules d’une valeur de 1.4 millions de dollars, d’une part de maintenir leurs hommes dans un état second lors des combats mais également d’avoir accès à des sources de financement via son exportation vers les Pays du Golfe et de la Péninsule Arabique.

Ainsi, un émir saoudien, alors âgé de 29 ans, le prince Abdel Mohsen avait été arrêté le 26 octobre 2015 à l’aéroport international de Beyrouth. il tentait alors de quitter le Liban via un avion privé avec 1900 kilogrammes de Captagon, une drogue produite en très grande quantité en Syrie, pour une valeur estimée à 250 millions de dollars alors. Cet individu a été condamné par la cour d’appel du Mont Liban le 27 mars 2019, puis a été libéré avec interdiction de voyager le 26 avril 2020, à l’issue de sa peine. Le 21 juillet 2020, le même jour par conséquent, le procureur général de l’Appel de Beyrouth a levé l’interdiction de voyager de l’émir susmentionné. Le ressortissant saoudien a depuis quitté le Liban, le 24 juillet 2020.

