Une mesure à court terme

Le système complexe libanais de plusieurs taux de change pour différents types de transactions peut être déconcertant pour ceux qui ne le connaissent pas.

La récente décision du gouvernement d’introduire trois taux de change différents pour la TVA et apparemment un nouveau pour les douanes ne devrait pas atténuer la confusion à laquelle sont confrontées les entreprises et ceux qui tentent de suivre le taux en constante évolution.

Depuis décembre, le pays a multiplié par quatre le taux auquel il calcule les droits de douane pour toutes les marchandises importées, que le pays paie en dollars. Il est passé de 15 000 à 60 000 livres libanaises pour un dollar.

Les rapports indiquent que les taxes douanières devraient grimper à 86 500 ce mois-ci, s’alignant sur le taux Sayrafa , la plate-forme de taux de change de la banque centrale.

Cette décision devrait encore faire grimper les prix dans un pays fortement dépendant des importations pour 80% de sa consommation.

La mesure vise à renforcer les recettes du gouvernement car il perçoit des redevances et des taxes dans la monnaie locale considérablement dévaluée, qui a subi une dépréciation de 98% depuis le début de la crise, oscillant actuellement autour de 100 000 contre le dollar américain.

“La situation budgétaire est devenue insoutenable : nous percevons au taux officiel mais nous dépensons au taux parallèle”, avait précédemment déclaré le ministre intérimaire des Finances, Youssef Khalil, au National.

Trois nouveaux taux de TVA

À la fin du mois dernier, le gouvernement intérimaire libanais a également augmenté de manière drastique le taux de change pour le calcul de la TVA sur les factures émises en devises étrangères.

Selon une résolution du cabinet publiée au Journal officiel la semaine dernière, il existe désormais trois taux de change distincts, mais vaguement alignés, pour le calcul de la TVA à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement.

Un taux est appliqué aux importations (aligné sur le taux du dollar douanier), un autre est pour la facturation entre entreprises (aligné sur le taux de la plateforme Sayrafa), et un troisième est pour la facturation aux consommateurs finaux (aligné sur le taux du marché parallèle).

Mais contrairement à de nombreux rapports, la mesure ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les prix car le montant total de la TVA – 11% du montant facturé au Liban – est finalement supporté par le consommateur final.

“Les détaillants appliquaient déjà le taux du marché parallèle pour la TVA sur leurs factures aux consommateurs pour la plupart des produits”, a déclaré le trésorier de l’Association libanaise des chefs d’entreprise, Nadim Daher.

Cette décision est une tentative du gouvernement d’améliorer la collecte de la TVA et de rationaliser sa distribution tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

L’application de taux très différents pour les importateurs, les grossistes et les détaillants avait précédemment créé des écarts et des échappatoires qui entraînaient des abus et posaient des difficultés dans la collecte des recettes pour les caisses de l’État.

“Très souvent, les détaillants ne payaient pas la TVA collectée auprès des consommateurs finaux au gouvernement pour améliorer leur trésorerie et pariaient sur la dévaluation de la livre libanaise pour payer plus tard leur TVA à moindre coût”, a déclaré M. Daher.

Une “gamme de tarifs”

Les augmentations répétitives et imprévisibles des droits de douane, des taxes et des redevances ont attiré les critiques des économistes, qui affirment qu’elles représentent une approche à courte vue qui ne s’attaque pas à la cause sous-jacente du problème.

Ces mesures sont justifiées par le gouvernement comme une tentative d’atteindre l’unification des taux, qui est l’une des conditions fixées par le FMI pour débloquer des milliards de dollars de prêts.

« Une entreprise a besoin d’un certain niveau de certitude et de simplicité dans la fiscalité pour établir le prix des marchandises. Ce changement constant des taux d’imposition ne réalise pas l’unification mais introduit plutôt une série de taux plus élevés », a déclaré l’économiste libanais Jean Tawilé.

“Cela crée un environnement commercial défavorable”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a expliqué ces mesures pour générer plus de revenus et financer l’augmentation des salaires publics approuvée en avril.

Mais pour M. Tawilé, les résultats escomptés risquent de ne pas être atteints en raison du manque de contrôle et de l’incapacité de l’État effondré à édicter des mesures de protection des consommateurs.

Dans ce contexte, des hausses drastiques des impôts et des douanes pourraient aggraver l’évasion fiscale généralisée dans le pays.

“Cela est devenu encore plus répandu chez certaines entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits en capitalisant sur l’application inefficace des sanctions par l’État effondré – et dans certains cas, la réticence à le faire en raison du favoritisme”, a-t-il déclaré.

En conséquence, “les prix augmentent de manière non réglementée, tandis que les recettes de l’État ne suivent pas le rythme”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Liban devait se libérer du schéma répétitif consistant à recourir à des augmentations d’impôts comme solution à court terme pour augmenter temporairement les salaires des fonctionnaires, pour ensuite assister à la chute de la livre libanaise peu de temps après.

“Une stratégie budgétaire appropriée devrait donner la priorité à la réaffectation des ressources pour assurer une répartition plus équitable et fournir un soutien essentiel aux membres les plus vulnérables de la société”, a-t-il déclaré.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/05/05/experts-sceptical-over-lebanons-attempt-to-adjust-vat-and-customs-amid-currency-collapse/.