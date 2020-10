Le dirigeant du Courant Patriotique Libre et ancien ministre des Affaires Etrangères Gébran Bassil a appelé à ce que les négociations qui devraient s’ouvrir entre le Liban et Israël se fassent “de la manière libanaise” et non selon la manière perse ou arabe.

٢/١ اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرّة… اذا كان اتفاق الاطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الايجابي من المعنيين، فكيف بإتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟ — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 1, 2020

Cette fois, nous devons négocier non pas via la méthode perse ou arabe, mais sur la voie libanaise, la rigidité et la flexibilité … la fermeté en adhérant aux droits et la flexibilité dans les connaissances et les solutions. L’affaire a un mélange de souveraineté et de ressources, et il faut savoir que l’on préserve les deux et réconcilie les deux

Aujourd’hui, le Liban entame une nouvelle phase de rétablissement de ses droits, mais avec négociation cette fois … Si l’accord-cadre exigeait tout ce temps, des efforts, une solidarité interne et une coopération positive de la part des parties concernées, qu’en est-il de l’accord de démarcation et de l’accord de partage?