Les autorités publiques ont décidé de mettre une centaine de localités en quarantaine après l’augmentation importante du nombre de personnes contaminées depuis une semaine. Cette mesure devrait entrer en vigueur à partir de ce dimanche. Le Liban déplore ainsi en moyenne de plus de 1000 cas diagnostiqués hebdomadaires.

Le communiqué indique que cette décision a été prise en raison du manque de respect, de la part de nombreuses personnes, des mesures de confinement et de distanciation mises en place par les autorités en vue de contenir la pandémie au Liban.

Des mesures de couvre-feu sont ainsi instaurées quotidiennement entre une heure jusqu’à 6 heures du matin. Les rassemblements, évènements sociaux ou encore évènements religieux sont interdits jusqu’au retour à la normale.

En cas d’urgence, la personne doit préalablement s’adresser aux autorités en appelant un numéro spécial mis à leur disposition.

Sont exceptés, les personnels médicaux, les pharmaciens ou encore les boulangeries, supermarchés ou services de livraison à condition du respect des mesures de prévention. Egalement, cette circulaire ne concerne pas les personnels de sécurité ou des employés de l’aéroport international de Beyrouth.

Le communiqué rappelle que le port du masque et des mesures de distanciation sont nécessaires durant la journée.

Les forces de sécurité intérieure sont également en charge de faire respecter les mesures.

Une centaine de localités sont concernées par ces mesures.

Parmi elles, la localité de Hamat à Batroun, Ehden, Miriza, Zoghra à Ehden, Aamchit et Nahr Ibrahim à Jbeil, Jeita et Bouar dans le Kesrouan, Zakrit, Zalka, Baabdat et Bikfaya dans le Metn, Salima, Chiyah, Haret Heik dans le caza de Baabda, Niha, Deir el Kamar dans le Chouf, Bint Jbeil dans le caza éponyme, Khirbet Kafra, et Mansoura dans la Békaa Ouest, Saadnayel et Rayak dans la Békaa.