La ministre des déplacés Ghada Shreim a indiqué que les autorités libanaises ont décidé de placer sous résidence surveiller toutes les personnes responsables du stockage et du gardiennage du port de Beyrouth depuis 2014, date de l’arrivée et du stockage de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium à l’origine, selon les résultats préliminaires de l’enquête de l’explosion qui a ravagé vers 17 heures la capitale du Liban.

Pour l’heure, le dernier bilan – toujours provisoire – fait état de plus de 100 morts, 100 disparus et plus de 4000 blessés.